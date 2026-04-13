Сибиряк поджег пристройку, где находилась его сожительница, и сам получил ожоги

В Иркутской области мужчина заживо сжег партнершу на летней кухне

В Тайшетском районе Иркутской области мужчина расправился с партнершей общеопасным способом и пострадал сам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 9 апреля в поселке Юрты. По версии следствия, местный житель повздорил со своей сожительницей и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил причинить ей вред. Он облил горючим поверхность пола летней кухни, где находилась женщина, и совершил поджог.

Жертва не сумела покинуть горящее строение и не выжила. Злоумышленник тоже получил ожоги, поэтому не смог скрыться с места преступления.

В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сейчас он находится в больнице.

«При улучшении самочувствия с его участием будут проведены все необходимые следственные действия. Расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.

