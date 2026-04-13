Над Россией сбили 33 украинских беспилотника. Военная операция, день 1510-й

Украинский гарнизон в селе Татьяновка под Святогорском лишен путей снабжения за счет продвижения российских сил, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям».
Освобождение Дибровы позволило ВС РФ выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец - Донбасс, сообщил Денис Пушилин.
Politico: Киеву не стоит всецело радоваться победе Петера Мадьяра на выборах в Венгрии — он хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит на €90 млрд Украине, но одновременно с этим он выступает в оппозиции к ней по другим ключевым темам.
Участок у Купянска Харьковской области стал самым успешным у ВС РФ на минувшей неделе, где российские военные Западной группы взяли под контроль обширный участок, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Доверие Москвы к Украине и ее западным гарантам серьезно подорвано, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
Дрон ВСУ сдетонировал в Грайвороне Белгородской области, мирная жительница получила касательное осколочное ранение и баротравму, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
🔴 Минобороны: российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым.
Сегодня 1510-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.