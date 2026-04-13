Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Над Россией сбили 33 украинских беспилотника. Военная операция, день 1510-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1510-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и республики Крым. В Грайвороне Белгородской области в результате детонации беспилотника мирная жительница получила касательное осколочное ранение и баротравму. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
10:10

Украинский гарнизон в селе Татьяновка под Святогорском лишен путей снабжения за счет продвижения российских сил, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям».

9:58

9:33

Освобождение Дибровы позволило ВС РФ выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец - Донбасс, сообщил Денис Пушилин.

9:10

Politico: Киеву не стоит всецело радоваться победе Петера Мадьяра на выборах в Венгрии — он хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит на €90 млрд Украине, но одновременно с этим он выступает в оппозиции к ней по другим ключевым темам.

8:47

Участок у Купянска Харьковской области стал самым успешным у ВС РФ на минувшей неделе, где российские военные Западной группы взяли под контроль обширный участок, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

8:37

Доверие Москвы к Украине и ее западным гарантам серьезно подорвано, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

8:22

Дрон ВСУ сдетонировал в Грайвороне Белгородской области, мирная жительница получила касательное осколочное ранение и баротравму, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

8:10

🔴 Минобороны: российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым.

8:00

Сегодня 1510-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
