В Москве девушка сделала кальян на куличе. Теперь ей грозит срок

СК возбудил дело после публикации видео с кальяном на куличе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих в отношении 27-летней девушки. Поводом для него стало завирусившееся в соцсетях видео, в котором она по просьбе одного из клиентов делает «кальян на куличе», сопровождая это смехом и нецензурными комментариями. Ее мать при этом заявляет, что дочь всегда была верующей и с уважением относится к религии.

27-летняя уроженка Саранска стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих после того, как на Пасху сделала «кальян на куличе», сняла все это на видео и выложила в интернете с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Пользователи сети потребовали ее наказать.

Без уточнения подробностей Следственный комитет (СК) России сообщает, что «не позднее 13 апреля 2026 года фигурантка, находясь в заведении на улице Сретенка в городе Москве, в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу». Девушке хватило ума «зафиксировать происходящее на видеозапись» и «распространить ее в социальных медиа».

«Личность фигурантки оперативно установлена. В ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел, где состоится ее допрос», — отметили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 148 УК РФ — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». В случае признания вины судом возможное наказание может составить от штрафа в размере 300 тыс. рублей до лишения свободы сроком на один год.

Telegram-канал SHOT сообщает, что «богохульницу зовут Ксения, ей 27 лет и она родом из Саранска». В Москве девушка работает кальянщицей, но ее анкета, как утверждается в публикации, также есть на эротическом сервисе OnlyFans.

В комментарии для News.ru адвокат Вадим Багатурия отметил, что в этом случае девушку могут проверить на причастность к созданию порнографического контента. Возможное наказание по ст. 242 УК РФ — от 300 тыс. рублей штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

«Крещеная, верующая, ходит в церковь»

Комментарии пользователей под публикацией видео разделились. Одни требовали наказания и оскорбляли девушку, другие (менее многочисленные) указывали, что кулич мог быть и неосвященным «хлебобулочным изделием», поэтому в ситуации, как минимум, нужно разбираться.

Родственники Ксении узнали о случившемся от журналистов ИА «Регнум». Мама девушки Эльвира Владимировна осудила поведение своей дочери, заявив, что та всегда была православной и с уважением относилась к религии.

«Ее поступок — это какой-то ужас, я не знаю, что думать и как реагировать! Ксения несколько лет живет отдельно от нас, в другом городе — мы не так часто общаемся. Но она всегда с уважением относилась к религии: она крещеная, верующая, ходит в церковь. Ксюша обычный православный человек! Я не знаю, как объяснить ее поступок, может, недоразумение или сделала не подумавши. Я осуждаю поступок дочери, считаю, что такое недопустимо ни под каким предлогом. Прошу прощения за ее действия», — сказала женщина.

После разразившегося скандала его виновница принесла извинения.

«Друзья, я искренне прошу прощения за необдуманный поступок. Ни в коем случае не было цели кого-то оскорбить», — написала она.

 
