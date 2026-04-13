Ученый рассказал, как изменится человечество при переселении на другие планеты

День космонавтики остался позади, но интерес к освоению других миров не ослабевает. Однако за пределами Земли привычные условия жизни исчезают, а вместе с ними — и привычный облик человека. Ученый Пермского Политеха объяснил, как может измениться человеческое тело при длительной жизни на разных планетах Солнечной системы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам кандидата физико-математических наук, доцента кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Владислава Никитина, адаптация к новым условиям неизбежна и будет происходить постепенно — от физиологических изменений до глубокой эволюционной перестройки.

«Если представить этот процесс как шахматную партию, то природа делает ход, меняя условия среды, а человеческий организм отвечает, трансформируя собственное строение», — объяснил он.

Одним из ключевых факторов станет гравитация. Например, на Марсе, где она почти в три раза слабее земной, у людей со временем уменьшится плотность костей, а рост, наоборот, увеличится. При этом сердце станет меньше, а кровь — «легче», так как организму не придется преодолевать привычную силу тяжести.

На Меркурии жизнь на поверхности невозможна из-за экстремальных температур и радиации, поэтому, по мнению исследователя, люди будут жить в подземных колониях. Там из-за постоянного полумрака изменится зрение. В таких условиях также усилятся слух и осязание, а психологически люди могут начать комфортнее чувствовать себя в замкнутых пространствах.

Совсем иной сценарий возможен для Венеры. Из-за экстремального давления колонии придется размещать в верхних слоях атмосферы, где условия ближе к земным. Там, по словам учёного, кожа людей станет светлее из-за нехватки ультрафиолета, а организм начнет бороться с перегревом.

«Чтобы эффективнее отдавать тепло, конечности могут удлиниться, увеличивая площадь поверхности тела», — отметил Владислав Никитин.

На спутнике Сатурна Титане главным вызовом станет холод — температура там достигает минус 180 градусов. В таких условиях, по словам ученого, в крови могут появиться белки-антифризы, не дающие ей замерзать. Кроме того, увеличится слой жира, а рост людей может стать еще выше, чем на Марсе, из-за крайне слабой гравитации.

На окраинах Солнечной системы, например на Плутоне, жизнь возможна только в подземных колониях. Там человек может проводить значительную часть времени в состоянии, близком к спячке, чтобы экономить энергию.

Несмотря на разнообразие условий, в краткосрочной перспективе изменения будут носить адаптивный характер и не затронут генетику. Однако при длительной изоляции это может измениться.

«Через десятки тысяч лет накопленные мутации могут привести к появлению новых видов людей, приспособленных к своим планетам», — заключил Никитин.

