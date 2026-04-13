Удаление в матче «Зенит» — «Краснодар» назвали пограничным

Бывший президент московского «Спартака» Николай Наумов в интервью Vprognoze.ru заявил, что петербургский «Зенит» вправе попросить отменить красную карточку Педро, полученную в игре с «Краснодаром».

На 78-й минуте судья Сергей Карасев после подсказки VAR показал Педро красную карточку за попадание шипами в ногу капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Это пограничный момент. Если бы она шла по земле и удар в голеностоп, то была бы желтая. А так удар в голень, шипы подняты – основания у Карасева удалить Педро были. Но я лично не скажу, что это нарушение на красную карточку», — заявил Наумов.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге 12 апреля и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

Ранее «Зенит» попросил отменить красную карточку в игре с «Краснодаром».