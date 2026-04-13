Дмитриев ответил Соросу, призвавшему русских «уезжать домой»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на призыв сына венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса Александра. Свой пост Дмитриев он написал в соцсети Х.

Сорос ранее написал: «Русские, уезжайте домой! Венгры, возвращайтесь домой!», прокомментировав итоги выборов в Венгрии.

«Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, — его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить, уважать Россию», — написал Дмитриев.

По итогам выборов в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство в парламенте. Премьер-министр Виктор Орбан, который возглавлял страну на протяжении 16 лет, официально признал поражение. Его пост займет 45-летний Петер Мадьяр, который когда-то восхищался Орбаном и долгое время был его последователем. Чем известен Петер Мадьяр, какие у него политические взгляды, как он относится к России и чего ждать от нового лидера Венгрии — в материале «Газеты.Ru».

