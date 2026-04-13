Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Евросоюз выдвинул Мадьяру 27 условий для разморозки кредита Венгрии

Bernadett Szabo/Reuters

Евросоюз для разморозки кредита выдвинул 27 условий лидеру победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петеру Мадьяру. Об этом пишет Financial Times.

Среди условий — разблокировка кредита Украине и снятие вето на введение санкций против России, а также проведение реформ в стране. Взамен чиновники ЕС разблокируют Венгрии замороженные $35 млрд субсидий.

«Давайте будем действовать более решительно в отношении него [Мадьяра]. Если они выполнят свои обещания, мы тоже выполним», — сообщил журналистам источник в администрации ЕС.

До этого Мадьяр сказал, что первым не позвонит президенту России Владимиру Путину. При этом он подчеркнул, что в случае, если российский лидер сам ему позвонит, он возьмет трубку. Новый премьер-министр Венгрии также поблагодарил Кремль за согласие принять выбор венгерских избирателей и готовность работать с новым правительством.

Ранее Песков заявил, что Кремль не поздравит Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!