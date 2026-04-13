Евросоюз выдвинул Мадьяру 27 условий для разморозки кредита Венгрии

Евросоюз для разморозки кредита выдвинул 27 условий лидеру победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петеру Мадьяру. Об этом пишет Financial Times.

Среди условий — разблокировка кредита Украине и снятие вето на введение санкций против России, а также проведение реформ в стране. Взамен чиновники ЕС разблокируют Венгрии замороженные $35 млрд субсидий.

«Давайте будем действовать более решительно в отношении него [Мадьяра]. Если они выполнят свои обещания, мы тоже выполним», — сообщил журналистам источник в администрации ЕС.

До этого Мадьяр сказал, что первым не позвонит президенту России Владимиру Путину. При этом он подчеркнул, что в случае, если российский лидер сам ему позвонит, он возьмет трубку. Новый премьер-министр Венгрии также поблагодарил Кремль за согласие принять выбор венгерских избирателей и готовность работать с новым правительством.

Ранее Песков заявил, что Кремль не поздравит Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.