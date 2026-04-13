«Опять постановка»: Юрий Лоза не поверил в лунную миссию НАСА

Певец Юрий Лоза заявил «Газете.Ru», что не верит в реальность миссии НАСА к Луне. По его мнению, все 10 дней перед жителями Земли разыгрывалась постановка.

«Мне стало достаточно первых фотографий, которые выложило НАСА, чтобы понять — это опять постановка. После этого я за действием не следил. Когда увидел снимки приводнения, снова убедился, что вся миссия фейковая», — сказал Лоза.

В ночь на 11 апреля космический корабль НАСА «Орион» с экипажем миссии «Артемида-2» успешно вернулся на Землю, завершив первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно. Капсула приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии после входа в атмосферу на скорости около 40 тысяч км/ч. Прохождение атмосферы и спуск заняли около 13 минут. За время полета у экипажа несколько раз возникали проблемы с туалетом.

За 10 дней Artemis II намотала более 1,1 миллиона километров, побывала в глубоком космосе и сфотографировала солнечное затмение, как его видно оттуда.

Первая высадка миссии на поверхность Луны запланирована на 2028 год.

