Названа дата нового раунда американо-иранских переговоров

Новый раунд прямых переговоров между Ираном и США пройдет в Исламабаде в четверг, 16 апреля. Об этом рассказал внештатный автор журнала The Atlantic Араш Азизи в своем аккаунте в соцсети X.

«Источник в Тегеране сообщил мне, что следующий раунд прямых переговоров Ирана и США пройдет в Исламабаде в четверг», — написал он.

До этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленное американское официальное лицо писало, что делегация Ирана на переговорах с американской стороной в Исламабаде отказалась выполнять требование США о прекращении обогащения урана и уничтожении соответствующих промышленных предприятий.

По его информации, Тегеран также отказался полностью открыть для судоходства Ормузский пролив. Кроме того, Иран отказался от прекращения финансовой поддержки движений ХАМАС в Палестине и «Хезболла» в Ливане, а также йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Ранее президент США заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам.