Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

В Госдуме оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

RVvoenkor/Telegram

Нельзя исключать, что на Украине ведутся испытания технологий для перехвата российские ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет «Лента.ру».

«Насчет реалистичности планов сомневаюсь, но исключать ничего нельзя. Это вполне могут быть западные страны, поскольку многие из них поставили свою экономику на военные рельсы», — сказал он.

По его словам, страны Запада могут передать Украине своих разработки. Однако в таком случае у России есть возможность ударить по украинским предприятиям еще до того, как такие средства ПВО будут окончательно разработаны.

В перспективе ближайших трех-пяти лет Украина планирует создать свои собственные космические войска, заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский. Одна из целей реформы — разработка средств противодействия гиперзвуковой ракете «Орешник». В Москве полагают, что при нынешнем уровне развития технологий перехватить «Орешник» могут лишь Россия, США, Китай и Израиль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине испугались возможного удара «Орешника».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
