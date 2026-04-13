В Госдуме оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

Нельзя исключать, что на Украине ведутся испытания технологий для перехвата российские ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет «Лента.ру».

«Насчет реалистичности планов сомневаюсь, но исключать ничего нельзя. Это вполне могут быть западные страны, поскольку многие из них поставили свою экономику на военные рельсы», — сказал он.

По его словам, страны Запада могут передать Украине своих разработки. Однако в таком случае у России есть возможность ударить по украинским предприятиям еще до того, как такие средства ПВО будут окончательно разработаны.

В перспективе ближайших трех-пяти лет Украина планирует создать свои собственные космические войска, заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский. Одна из целей реформы — разработка средств противодействия гиперзвуковой ракете «Орешник». В Москве полагают, что при нынешнем уровне развития технологий перехватить «Орешник» могут лишь Россия, США, Китай и Израиль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине испугались возможного удара «Орешника».