Финская аутлет-деревня на границе с Россией стала местом притяжения сталкеров

Финская обанкротившаяся аутлет-деревня «Царь» (Zsar), расположенная недалеко от границы с Россией, стала местом притяжения любителей погулять по заброшенным местам (сталкеров). Об этом сообщает телекомпания Yle.

«В заброшенном торговом центре Zsar, расположенном в Виролахти, побывали незваные гости. Разорившаяся аутлет-деревня находится у самой российской границы. Туда проникли любители заброшек, которые сняли фото и видео и выложили их в TikTok и YouTube», — говорится в сообщении.

Как уточняет Yle, на выложенных в интернет кадрах видно, как люди бродят по огороженной территории и заходят внутрь пустующих торговых помещений. Управляющий конкурсной массой адвокат Матти Маннер назвал проникновение на территорию аутлет-деревни недопустимым и незаконным, однако добавил, что какого-либо ущерба объекту это не принесло.

Разорившуюся аутлет-деревню вблизи российской границы не могут продать уже более трех лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тысяч евро, но сделка о продаже так и не состоялась. €70 тыс — это было самое крупное предложение, полученное в ходе интернет-торгов. Как отметил заявил распорядитель аукциона Матти Маннер, строительство аутлет--деревни обошлось в €35 млн.

Деревня «Царь» была построена, чтобы обслуживать российских шопинг-туристов, однако из-за пандемии и конфликта на Украине компания, создавшая проект, обанкротилась.Также удар по туристическому потоку нанесло решение Финляндии закрыть пограничные переходы на границе с Россией.

Ранее в Финляндии рассказали об обстановке в граничащих с Россией городах.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
