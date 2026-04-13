СМИ: в России создадут базу антипрививочников

«Ъ»: Минздрав хочет создать реестр отказавшихся от прививок россиян
Минздрав России планирует создать реестр граждан Российской Федерации, отказавшихся от вакцинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Оператором реестра будет Минздрав, доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации», — говорится в публикации.

В пресс-службе ведомства сообщили, что персональные данные россиян будут использованы «при разработке планов информационно-разъяснительной работы». В ведомстве также заверили, что попадание в реестр не принесет россиянам никаких негативных последствий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с антипрививочниками в России. Он отметил, что для того «чтобы остаться живыми, нужно прививаться». При этом, как сообщил представитель Кремля, до сих пор в стране многие люди не хотят этого делать.

Ранее в России оценили необходимость «уголовки» для антипрививочников.

 
