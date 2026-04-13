В Москве вынесли приговор студенту за дебош в Мавзолее и бросок обуви в Ленина

Устроивший дебош в Мавзолее на Красной площади и бросивший обувь в саркофаг Ленина 18-летний студент Константин Бодунов получил 10 суток административного ареста. Такое решение вынес Тверской райсуд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.

«Признать Бодунова Константина Сергеевича виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — говорится в документе, который цитирует агентство.

В ходе судебного заседания молодой человек не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил факт нахождения в Мавзолее и бросок мокасина. Свои действия он объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

Инцидент произошел днем 8 апреля в некрополе у Кремлевской стены. Находясь в траурном зале, Бодунов громко и нецензурно выражался, размахивал руками и мешал другим посетителям. Затем он нанес несколько ударов по саркофагу и швырнул в него снятый с ноги мокасин.

На неоднократные требования полиции прекратить противоправные действия студент не реагировал, при задержании вел себя агрессивно, отталкивал стражей порядка и пытался вырваться.

Мавзолей В.И. Ленина является одним из главных мемориальных объектов Москвы и находится под охраной ФСО.

