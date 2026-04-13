Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Москве вынесли приговор студенту за дебош в Мавзолее и бросок обуви в Ленина

Stanley Kalvan/Shutterstock

Устроивший дебош в Мавзолее на Красной площади и бросивший обувь в саркофаг Ленина 18-летний студент Константин Бодунов получил 10 суток административного ареста. Такое решение вынес Тверской райсуд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.

«Признать Бодунова Константина Сергеевича виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — говорится в документе, который цитирует агентство.

В ходе судебного заседания молодой человек не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил факт нахождения в Мавзолее и бросок мокасина. Свои действия он объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

Инцидент произошел днем 8 апреля в некрополе у Кремлевской стены. Находясь в траурном зале, Бодунов громко и нецензурно выражался, размахивал руками и мешал другим посетителям. Затем он нанес несколько ударов по саркофагу и швырнул в него снятый с ноги мокасин.

На неоднократные требования полиции прекратить противоправные действия студент не реагировал, при задержании вел себя агрессивно, отталкивал стражей порядка и пытался вырваться.

Мавзолей В.И. Ленина является одним из главных мемориальных объектов Москвы и находится под охраной ФСО.

Ранее россиянку отправили в колонию за угрозы сжечь Ленина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
