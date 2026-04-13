«Дети сойдут с ума». Экс-супругу Лерчек вынесли приговор

Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина — экс-супруга блогера Лерчек — к семи годам колонии по делу о выводе крупной суммы денег в ОАЭ. Просьбы защиты об условном сроке в связи с тем, что сейчас у него на воспитании находятся трое несовершеннолетних детей, чья мать тяжело больна, были проигнорированы. Обвиняемый своей вины не признал. Под стражу его заключили прямо в зале суда.

Артем Чекалин, бывший супруг Валерии Чекалиной (блогера Лерчек), приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов.

«Признать Чекалина Артема Александровича виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 194,5 млн рублей», — говорится в приговоре.

По версии следствия, теперь утвержденной судом, Артем Чекалин вместе со своей бывшей супругой и их бизнес-партнером Романом Вишняком незаконно вывели на счета компаний ОАЭ более 250 млн рублей. Деньги они получили от проводившихся онлайн фитнес-марафонов «Идеальное тело» с обещанием снижения веса. Договоры оформлялись с иностранной компанией, деньги перечислялись за рубеж, при этом в органы валютного контроля, как утверждает обвинение, предоставлялись документы с недостоверными сведениями — в них искажались основания, цели и назначение переводов.

В основу обвинения легли события, относящиеся к периоду с сентября 2021 года по февраль 2022 года. По данным правоохранительных органов, фигуранты не уведомили налоговые органы об открытии зарубежных счетов, а переводы оформляли как оплату информационных услуг.

Защита не согласна

Защита подсудимого настаивала на его полной невиновности и просила об оправдании.

Сам обвиняемый заявил, что он не предоставлял в органы валютного контроля вообще никаких документов, что подтверждается ответами из банков и показаниями его бывшего бизнес-партнера Романа Вишняка. Говорить о подделке документов, по его мнению, в таком случае невозможно. Ранее возбужденные дела о неуплате налогов были прекращены после полного погашения задолженности в размере 505 млн руб.

В комментарии для Life.ru адвокат Сергей Гуров высказал мнение, что приговор является несправедливым, поскольку заявленного преступления его подзащитный не совершал. Юрист напомнил, что Чекалин признал вину по части уклонения от уплаты налогов, осознал содеянное и исправил ошибку, выплатив все задолженности, пени и штрафы государству.

«По всей видимости, не только государство считает, что ему должен Артем. В результате имеем то, что мы имеем. Речь идет не об уплате налогов, а именно о валютном составе, которого, как убеждена защитная сторона, в его действиях нет», — добавил Гуров.

По его словам, приговор будет обжалован.

Что будет с детьми

Перед вынесением вердикта Артем Чекалин обратился к суду с просьбой о назначении ему условного наказания с учетом интересов троих детей и тяжелой болезни его бывшей жены, у которой диагностировали рак четвертой стадии. Без участия отца, по словам Чекалина, «дети просто с ума сойдут».

О том же просила и экс-супруга обвиняемого Валерия Чекалина. В своем письменном обращении она поблагодарила суд за приостановление рассмотрения ее собственного дела в связи с выявленным тяжелым заболеванием. Одновременно с этим она просила судью проявить снисхождение к ее бывшему супругу.

«Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать, проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее, к отцу моих детей», — отметила Лерчек.



Суд не прислушался к ее просьбе.

Как отмечает Mash, перед приговором Артем Чекалин попрощался с детьми и сказал им, что может не вернуться домой. Дети также очень боятся, что умрет их мама — у Валерии Чекалиной завтра новый этап химиотерапии, состояние ее здоровья тяжелое. У женщины рак желудка с метастазами, она ослепла на один глаз.

Комментируя приговор, адвокат Артема Чекалина Сергей Гуров отметил, что закон предусматривает отсрочку только для отцов-одиночек. Он пожелал матери детей Валерии Чекалиной скорейшего выздоровления. В ближайшее время 10-летние близнецы Алиса и Богдан и трехлетний Лев переедут в дом блогерши.