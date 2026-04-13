Стали известны кандидаты на пост нового тренера ЦСКА

Ведущий шоу «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая заявил, что столичный ЦСКА летом может сменить главного тренера.

По его словам, в шорт-листе красно-синих фигурируют две фамилии.

«У них есть в голове два варианта — Слуцкий и Личка. Скорее всего, вот эти две фамилии звучат. Летом Личка отказался, но он думал, что у него в Турции что-то получится», — заявил Гурцкая.

В прошлом туре чемпионата России ЦСКА проиграл «Сочи». Игра прошла 12 апреля в российской столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 10-й минуте игры. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры сочинский клуб набрал 12 очков и закрепился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России. Армейский коллектив с активом в 42 балла сохранил за собой пятую позицию в турнирной таблице.

Ранее Александр Мостовой ужаснулся поражению ЦСКА худшей команде РПЛ.