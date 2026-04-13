Зеленский заявил, что «кое-кто в Европе» может стать частью русского мира

Зеленский анонсировал диалог Европы и Украины о совместной системе защиты неба

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к переговорам с европейскими партнерами по созданию совместной системы защиты неба. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, уже на этой неделе состоятся соответствующие переговоры. Интеграция Украины в европейскую систему безопасности является вопросом стратегического выбора, считает политик.

«Я уверен: или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», — заявил Зеленский.

Президент Украины утверждает, что страна имеет значительный опыт в противостоянии воздушным угрозам, и готова делиться наработками.

«Радарное поле, необходимые РЭБ-системы, связь между компонентами ПВО и сам перехват — все это умеет делать Украина», — сказал он.

10 апреля Зеленский заявил, что Киеву не следовало отказываться от ядерного оружия после распада Советского Союза. Он назвал Будапештский меморандум 1994 года «обманом» и выразил мнение, что вместо этого страну следовало бы сразу принять в НАТО.

Ранее Буданов нелестно высказался о производстве «украинских» БПЛА.