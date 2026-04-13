«Всегда знала, что вернусь домой»: куда пропала звезда «Страны глухих» Дина Корзун

Российской актрисе Дине Корзун исполнилось 55 лет. Прославившись в конце 90-х благодаря фильму Валерия Тодоровского «Страна глухих», уже в 2000-х она переехала в Европу и на долгие годы практически исчезла из российского медиапространства. Как сложилась ее карьера за границей и чем Дина Корзун занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Дины Корзун

Дина (при рождении — Дианна) Корзун родилась 13 апреля 1971 года в Смоленске. Ее отец рано ушел из семьи, девочка осталась с матерью, Ольгой Дмитриевной Корзун, которая работала инженером на чулочной фабрике. Будущая актриса с ранних лет проявляла интерес к творчеству: занималась музыкой и танцами, а также посещала художественную школу, где осваивала скульптуру и живопись.

Актриса Дина Корзун, 1998 год Александр Яковлев/ТАСС

После окончания школы Корзун год проучилась на факультете художественной графики Смоленского государственного факультета. Оттуда она перевелась на актерский факультет Смоленского музыкального училища, но и там проучилась недолго. В 1990 году она переехала в Москву, где стала студенткой Школы-студии МХАТ. В 1995 году актриса получила диплом и присоединилась к труппе МХТ имени Чехова.

Театральные работы Дины Корзун

Дебютом Корзун на сцене МХТ имени Чехова стала главная роль в постановке Романа Козака «Любовь в Крыму» — эта работа принесла ей приз «За лучшую женскую роль» на фестивале «Театральные дебюты Москвы» (1995). В том же году актриса сыграла Катерину в спектакле по пьесе Александра Островского «Гроза»: впоследствии Корзун назвала эту роль своим «духовным манифестом» и любимой театральной работой. Среди других спектаклей с участием звезды — «Преступление и наказание» (Соня Мармеладова), «Чудо Святого Антония» (Вирджиния), «Сон в летнюю ночь» (Елена) и т.д.

Актриса Дина Корзун на вручении Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Золотой Овен», 1999 год Владимир Вяткин/РИА Новости

Несмотря на успех, в 2000 году Дина Корзун ушла из МХТ имени Чехова. Свое решение она объясняла внутренним кризисом и сомнениями в том, что театр способен влиять на зрителя и менять что-либо в обществе. «Раньше серьезно верила, что актеры выполняют в обществе особую миссию. Выходя на сцену в роли Катерины из «Грозы» и видя, что в зал из разных школ нагнали десятиклассников, которые предпочли бы пойти в бар или на дискотеку, я своей игрой пыталась послать им некий духовный импульс. Сейчас вижу, что мои страдания на сцене некоторым зрителям совершенно не важны», — объясняла актриса.

На театральную сцену Корзун вернулась уже в Англии — в 2007 году она начала сотрудничать с Королевским национальным театром, где выступала не только как актриса, но и как продюсер. Одним из ее проектов стал благотворительный спектакль «Звездный мальчик», поставленный по мотивам произведений Оскара Уайльда.

Роли Дины Корзун в кино

Дина Корзун дебютировала в кино в начале 90-х, однако настоящим прорывом для актрисы стал фильм Валерия Тодоровского «Страна глухих» (1998). В картине, снятой по мотивам повести Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать», она сыграла глухую танцовщицу Яю — хрупкую, но при этом сильную женщину, которая живет в собственном замкнутом мире. Эта роль принесла Корзун не только любовь зрителей, но и ряд престижных кинонаград, включая премии «Ника» и «Золотой овен».

Дина Корзун и Чулпан Хаматова в фильме «Страна глухих», 1998 год ТАСС

Следующей заметной киноработой Корзун стала роль в комедии Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» (1999), где ее экранными партнерами стали Олег Табаков, Владимир Ильин, Надежда Михалкова, Алена Хмельницкая. В новом тысячелетии фильмография актрисы пополнилась картинами «Дневник его жены» (2000), «Дорога» (2002), «Теория запоя» (2003) и «Кука» (2007), а также сериалами «Абонент временно недоступен…» (2008), «Братья Карамазовы» (2008–2009) и «Все началось в Харбине» (2012).

Кадр из сериала «Братья Карамазовы» (2008) Первый канал

Параллельно с работой в российском кино Корзун начала активно сниматься за рубежом: в 1999 году она исполнила главную роль в фильме польского режиссера Павла Павликовского «Последнее пристанище». Картина получила ряд международных наград, а сама актриса — приз за лучшую женскую роль на фестивале в Салониках. В дальнейшем Корзун продолжила сотрудничество с европейскими и американскими режиссерами: она сыграла в драме «Сорок оттенков грусти» (2004), комедии «Замерзшие души» (2008), триллере «Прощальное дело» (2009) и третьем сезоне криминального сериала «Острые козырьки» (2013–2022).

Благотворительные проекты Дины Корзун

Особое место в жизни Дины Корзун занимает благотворительность. В 2006 году она вместе с актрисой Чулпан Хаматовой стала соучредительницей фонда «Подари жизнь», который помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. На протяжении многих лет Корзун активно участвовала в работе организации: даже живя за границей, она устраивала благотворительные акции, выступала на концертах и лично поддерживала подопечных и их семьи. Однако летом 2021 года Корзун объявила о своем уходе из фонда. Свое решение актриса объяснила тем, что за годы работы он превратился в устойчивую и самостоятельную структуру, которая больше не нуждается в ее постоянном участии, подчеркнув, что уходит «с большой благодарностью и легким сердцем».

Учредители фонда «Подари жизнь» Дина Корзун и Чулпан Хаматова на пресс-конференции перед началом благотворительного аукциона «Мисс Вселенная-2013» в «Крокус Сити Молл», 2013 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Личная жизнь Дины Корзун

Дина Корзун три раза официально выходила замуж. Первый брак она заключила в 19 лет — избранником актрисы стал ее сокурсник по Смоленскому музыкальному училищу Ансар Халилуллин. В 1990 году у пары родился сын Тимур, но вскоре супруги развелись, и Корзун переехала в Москву.

Дина Корзун и Луи Франк на премьере фильма «Под электрическими облаками», 2015 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Второй брак актрисы тоже был недолгим: в 1994 году она вышла замуж за актера Алексея Зуева, а спустя год познакомилась с бельгийским музыкантом и композитором Луи Франком, дружба с которым со временем переросла в любовь. В 2001 году Корзун и Франк расписались и переехали жить в Лондон, где у супругов родились две дочери — Итала (2008) и София (2010).

Чем сегодня занимается Дина Корзун

В 2020 году Дина Корзун с семьей вернулась из Европы в Россию и продолжила заниматься творчеством. В беседе с журналистами актриса призналась, что всегда чувствовала прочную связь с родиной и не рассматривала жизнь за границей как окончательный выбор.

Актриса Дина Корзун на 14-й ежегодной церемонии вручения премии «Аванс» в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 2025 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«У меня никогда не было другого паспорта и гражданства — ни английского, ни швейцарского. Я всегда знала, что вернусь домой, буду сниматься в кино и играть в театре. Здесь моя земля, моя культура», — говорила она.

В 2023 году на сцене театре «Практика» Корзун представила свой первый автобиографический спектакль «Как я пришла в сознание», который впоследствии вошел в основной репертуар площадки. В 2025 году Корзун официально присоединилась к труппе «Практики» — сегодня ее можно увидеть в спектакле «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова.

После длительного перерыва звезда «Страны глухих» снова снимается в отечественных фильмах и сериалах. В числе последних киноработ Корзун — мелодрама «Пуанты для моей мамы» (2024), комедия «Желаю славы» (2025) и сериал «Курьеры» (2024).

Кадр из фильма «Пуанты для моей мамы» (2024) Олимп фильм

Значительную часть времени актриса посвящает семье. Ее младшие дети, выросшие за границей, сегодня учатся в московской школе и, по словам Корзун, прекрасно адаптировались к новой жизни: «Девочки в России прекрасно себя чувствуют. Нас с большой любовью и уважением приняли в школе, хорошо отнеслись учителя. Одноклассники тоже поладили с девочками. Вижу, как дочери раскрываются».