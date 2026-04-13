«Зенит» попросил отменить красную карточку в игре с «Краснодаром»

«Зенит» попросил отменить красную карточку Педро после игры с «Краснодаром»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в интервью «Матч ТВ» заявил, что петербургский «Зенит» попросил отменить красную карточку Педро, полученную в игре с «Краснодаром».

На 78-й минуте судья Сергей Карасев после подсказки VAR показал Педро красную карточку за попадание шипами в ногу капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Зенит» подал заявление об отмене красной карточки Педро», — заявил Григорьянц.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге 12 апреля и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

Ранее Артем Дзюба заявил, что его команда проклята.