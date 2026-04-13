В Москве автомобиль вылетел с моста в воду

SHOT: иномарка упала с Горбатого моста в Москве, пострадали пять человек

Автомобиль KIA на полной скорости вылетел с Горбатого моста в Москве и упал в воду. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, инцидент произошел в районе Вешняки недалеко от Малого Радужного пруда. В салоне находились пять человек. Все они были спасены и доставлены в медицинские учреждения.

Отмечается, что один из пострадавших впал в кому. Остальные получили травмы различной степени тяжести, включая сотрясение мозга, переломы и ушибы.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства аварии.

По данным ТАСС, водитель иномарки не справился с управлением, врезался в бетонный блок, после чего автомобиль упал с моста в воду. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили агентству о четверых пострадавших.

