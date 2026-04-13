Медведев получил рекордный штраф за сломанную ракетку

Теннисист Медведев получил штраф в €6 тыс. за сломанную ракетку
Десятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, разбивший ракетку по ходу матча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло с Маттео Берреттини (Италия, 90), получил денежный штраф.

По информации AP, россиянина оштрафовали на €6 тыс. В мотивирочной части сказано, что Медведев наказан за «неспортивное поведение».

После проигранного первого сета с разгромным счетом 0:6 Медведев вышел из себя и несколько раз ударил ракеткой об корт, пока она не сломалась, после чего выбросил в мусорку. Зрители на трибунах встретили его действия неодобрительным гулом.

По итогам игры Медведев потерпел поражение со счетом 0:6, 0:6.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Янник Синнер вернулся на первое место в рейтинге ATP.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!