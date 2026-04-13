Медведев вспомнил антиутопию «1984», комментируя блокировку Ормузского пролива

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла, комментируя решение США заблокировать Ормузский пролив. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети X на английском языке.

«Блокировка = разблокировка? Злодеи Оруэлла возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война - это мир», — написал Медведев.

Блокаду Ормузского пролива начали США после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов» началась в 17.00 мск 13 апреля. В Тегеране же пообещали, что если иранские порты будут под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе не останется в безопасности.

Позже американские власти пригрозили Ирану уничтожением кораблей за нарушение морской блокады.

Ранее судовладельцы начали отменять рейсы через Ормузский пролив на фоне угроз США.