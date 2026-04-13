Полиция задержала девушку, сделавшую кальян на куличе

Столичные полицейские задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих девушку, она сделала из кулича чашу для кальяна. Об этом сообщили в столичной полиции.

Видео с кальяном «разлетелось» по соцсетям и вызвало волну возмущений. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

Как выяснили сотрудники СК, инцидент произошел не позднее 13 апреля. Тогда фигурантка совершила в заведении на улице Сретенка публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, установили следователи. Свои действия она засняла на видео и выложила в соцсети.

Поступок девушки вызвал волну гнева в сети. Telegram-канал SHOT выяснил, что девушку зовут Ксения, ей 27 лет. В Москве она работает кальянщицей. Ее анкета якобы есть на платформе OnlyFans, утверждает канал.

