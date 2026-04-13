В Константиновке один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправился со своим сослуживцем и затем скрылся от своих «побратимов». Об этом стало известно благодаря кадрам, которые попали в распоряжение «Известий».

Ссора между бойцами и ее последствия были запечатлены с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) российских вооруженных сил. Позднее подразделения Южной группировки войск ВС РФ перехватили радиосообщения между командно-наблюдательным пунктом батальона и группой бойцов 28-й бригады ВСУ, которые проводили поиск стрелка, совершившего преступление.

На днях в Донецкой народной республике бойцы ВСУ попытались ликвидировать жителя Красноармейска, оказавшего помощь российским солдатам. Мужчина оказал поддержку троим тяжелораненым военнослужащим России. Он рассказал журналистам, что украинские военные применили беспилотник «Баба-яга» для выполнения этой операции.

Ранее ВСУ дронами уничтожили группу солдат, чтобы те не сдались в плен российским войскам.