Учитель применил силу против оскорблявшего его ученика в школе под Нижним Новгородом

В Дзержинске учитель с инвалидностью, ставший объектом травли, скрутил школьника

В Нижегородской области учитель труда вступил в конфликт с группой старшеклассников, куривших вейпы в коридоре. Об этом сообщает NN.RU.

Инцидент произошел на прошлой неделе в средней школе №14 города Дзержинска и попал на видео, которое разлетелось по соцсетям. По словам очевидцев, педагог сделал подросткам замечание, но они проигнорировали его, ответив матом и оскорблениями, после чего продолжили нарушать дисциплину. В ответ учитель с инвалидностью повалил одного из учеников на пол и скрутил, удерживая до прибытия помощи.

В департаменте городского образования заявили, что знают о ситуации и начали проверку по факту произошедшего. Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков назвал действия с обеих сторон недопустимыми. По его сведениям, ученики 7-9-х классов намеренно провоцировали педагога на конфликт — они якобы придумали ему кличку и обзывали его, мешая вести урок.

«На требование педагога прекратить учащиеся не остановились и продолжили как обзываться, так и демонстративно использовать вейпы. В адрес учителя полетела нецензурная лексика и оскорбления, унижающие его честь и достоинство», — написал Пучков.

Пострадавшему от издевательств учителю следовало сообщить руководству школы, считает министр. К настоящему времени с участниками инцидента провели беседы, а с педагога взяли объяснительную. Один подросток извинился перед учителем, его мать претензий не имеют.

Ранее в Свердловской области ученик выстрелил в одноклассницу и учительницу в школе.

 
