Стало известно, какие чаевые оставил Трамп курьеру из McDonald's

Трамп оставил курьеру $100 чаевых за заказ из McDonald's в Белый дом
Американский президент Дональд Трамп оставил $100 (около 7,6 тыс. рублей) чаевых курьеру за заказ из сети быстрого питания McDonald's прямо в свою резиденцию. Номинал купюры можно увидеть на фото, опубликованные Белым домом.

Так, на снимке, публикованном Белым Домом, видно, как глава государства отдает купюру соответствующим номиналом сотруднице службы доставки.

«Никакого налога на чаевые», — сказано в посте Белого дома в соцсети X с тем же снимком.

Таким образом, власти Соединенных Штатов еще раз напомнили об отмене налогов на чаевые в рамках реформы президента (One Big Beautiful Bill).

В понедельник, 13 апреля, американский лидер встретил курьера из заведения, которая отдала ему два больших пакета, и провел вместе с ней пресс-конференцию. Так, службы доставки еды DoorDash отвечала на вопросы Трампа, когда он давал ей слово. После мероприятия президент Соединенных Штатов также пригласил курьера в Овальный кабинет.

