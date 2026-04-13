Трамп допустил, что США могут «заглянуть на Кубу» после Ирана

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, пишет ТАСС.
«Мы разберемся с этим (Ираном — «Газета.Ru»), а затем, когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу», — сказал Трамп.
При этом он назвал Кубу «страной в упадке», утверждая, что «она уже давно очень плохо управляется».
10 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков во время визита на Кубу подтвердил намерение Москвы продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку. Рябков осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны Соединенных Штатов, а также введенное Вашингтоном энергетическое эмбарго. В МИД подчеркнули, что со стороны России была выражена солидарность с правительством и народом Кубы.
С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.
В феврале президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.
