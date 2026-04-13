Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Трамп допустил, что США могут «заглянуть на Кубу» после Ирана

The White House via Twitter/Reuters

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, пишет ТАСС.

«Мы разберемся с этим (Ираном — «Газета.Ru»), а затем, когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу», — сказал Трамп.

При этом он назвал Кубу «страной в упадке», утверждая, что «она уже давно очень плохо управляется».

10 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков во время визита на Кубу подтвердил намерение Москвы продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку. Рябков осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны Соединенных Штатов, а также введенное Вашингтоном энергетическое эмбарго. В МИД подчеркнули, что со стороны России была выражена солидарность с правительством и народом Кубы.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

В феврале президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
