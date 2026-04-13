Число погибших от взрыва на складе во Владикавказе выросло до трех

Умер один из пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

Еще один человек, пострадавший в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе 10 апреля, скончался в больнице. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем канале в Telegram-канале.

«К огромному сожалению, ещё один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался. Врачи (...) до последнего боролись за его жизнь, делали всё возможное, чтобы спасти его. К лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра, постоянно проводились консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы», – отметил Меняйлов.

Взрыв на складе пиротехники во Владикавказе также повредил 25 жилых домов. Мужчина, который скончался, получил ожоги на 90% поверхности тела.

Инцидент произошел 10 апреля в помещениях склада, где хранилась пиротехника. В результате 15 человек получили травмы, среди них трое несовершеннолетних. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. 12 апреля Промышленный районный суд Северной Осетии принял решение о заключении под стражу владельца склада, а также двоих организаторов производства пиротехнических изделий. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ за производство и хранение небезопасной продукции, повлекшее за собой смерть двух и более лиц.

