Дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз: как получить и за какие достижения их дают

Как получить до 15 дополнительных баллов к ЕГЭ в 2026 году: список индивидуальных достижений

Основа успешного поступления в вуз — высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам. Однако их не всегда бывает достаточно для прохождения по конкурсу, особенно если цель — престижное учебное заведение. В этом случае на помощь приходят дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Как их получить и какие преференции они дают при поступлении — в материале «Газеты.Ru».

Что такое дополнительные баллы за индивидуальные достижения

При поступлении вузы могут учитывать индивидуальные достижения абитуриента, начисляя ему дополнительные баллы, например, за победу в предметной олимпиаде, золотую медаль или волонтерскую деятельность. Они суммируются с баллами ЕГЭ по профильным предметам и часто становятся палочкой-выручалочкой, позволяя обойти конкурентов.

Право поступающих предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях в вуз регулируется ст. 70 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 08.03.2026).

Каждый вуз самостоятельно решает, как именно будет учитывать личные достижения поступающего, пояснила «Газете.Ru» методист по математике «Онлайн-школы №1» Мария Пудлич. Информацию об этом можно найти на сайтах учебных заведений.

Каждый год абитуриенты ищут способы увеличить свои шансы на поступление. Один из самых реальных — индивидуальные достижения. Вузы могут начислить до 10 баллов поступающим по общему конкурсу и до 15 баллов — тем, кто идет по целевой квоте. Эти баллы суммируются с результатами ЕГЭ и в конкурсной борьбе часто становятся решающими. Мария Пудлич методист по математике "Онлайн-школы №1"

По словам собеседницы «Газеты.Ru», индивидуальные достижения — отличный способ подстраховаться, но они не спасут при низких баллах ЕГЭ. «Самый надежный путь — качественная подготовка к экзаменам и высокая успеваемость в школе. А дополнительные баллы помогут там, где результаты будут на грани проходных. Важно не распыляться на все возможные конкурсы. Выберите два-три достижения, которые реально получить, и сконцентрируйтесь на них», — рекомендует Мария Пудлич.

За что вузы дают дополнительные баллы

Перечень индивидуальных достижений и их «стоимость» каждый вуз определяет самостоятельно, но есть категории, которые встречаются практически везде.

Олимпиады и интеллектуальные конкурсы

Например, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) могут получить право на поступление без экзаменов (БВИ) по профильному направлению или 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Важное условие — выпускник должен сдать ЕГЭ по предмету олимпиады не менее чем на 75 баллов. В противном случае вуз не засчитает это достижение.

«Если абитуриент не использует эти особые права, вуз может засчитать олимпиаду как индивидуальное достижение и добавить от 3 до 10 баллов . Учитываются олимпиады, входящие в перечень Минобрнауки, олимпиады и конференции, которые вузы проводят самостоятельно» — пояснила Мария Пудлич.

Все олимпиадные достижения действительны в течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады . Некоторые вузы устанавливают требование о том, что победа должна быть получена именно в выпускном классе.

Пример В МГУ

• победителям олимпиад школьников первого уровня, включенных в перечень Минобрнауки России, начисляют 10 баллов;

• призерам олимпиад первого уровня — 6 баллов;

• победителям олимпиад школьников второго уровня — 4 балла;

• призерам олимпиад школьников второго уровня — 2 балла.

Аттестат с отличием и медаль

Получить дополнительные баллы при поступлении в вуз можно, если стабильно учиться на одни пятерки. За аттестат с золотой или серебряной медалью можно получить от 2 до 10 баллов в зависимости от вуза.

«Для получения такого аттестата нужно не только отлично учиться, но и набрать на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету по выбору не менее 70 баллов для золотой медали или 60 баллов — для серебряной», — отметила Мария Пудлич.

Примеры • Московский политех: аттестат о среднем общем образовании с отличием, золотая, серебряная медаль — 10 баллов. • Финансовый университет при правительстве РФ: аттестат о среднем общем образовании с отличием, золотая и серебряная медаль — 3 балла.

Спортивные достижения и значки ГТО

Знаки отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) — еще один способ получить дополнительные баллы. Они бывают трех видов: бронзовый, серебряный, золотой. Учитываются знаки, соответствующие возрасту выпускника, так как нормативы зависят от возрастной группы. В разных вузах за золотой значок дают до 10 баллов , за серебряный и бронзовый — меньше или не дают вовсе. С 2026 года также учитывается золотой значок ТехноГТО (комплекс нормативов технологической грамотности, часть Национальной технологической олимпиады) — до 10 баллов.

Также оцениваются спортивные достижения. За звания «Мастер спорта России», «Кандидат в мастера спорта» и победы на соревнованиях можно получить до 10 баллов , однако некоторые вузы спортивные успехи не учитывают вовсе.

Примеры • МФТИ: при наличии спортивного разряда выше 1-го юношеского — 2 балла; спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» — 5 баллов; спортивного звания «Гроссмейстер России», звания «Мастер спорта» — 10 баллов. • Московский политех: золотой или серебряный значок ГТО — 2 балла.

Волонтерство

С 2020 года добровольческая деятельность официально стала индивидуальным достижением. Главное — подтвердить его личной книжкой волонтера или выпиской с платформы dobro.ru.

«Обычно вузы требуют не менее 20–100 часов работы и учитывают деятельность за последние 4 года. Баллы варьируются от 1 до 4 , но не все вузы принимают волонтерство», — обратила внимание Мария Пудлич.

Важно Волонтерский стаж абитуриента должен быть получен не позднее чем за три месяца до поступления.

Примеры • МТУСИ: волонтерская (добровольческая) деятельность — 2 балла. • Московский политех: волонтерская (добровольческая) деятельность — 3 балла.

Служба в армии и участие в СВО

За прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации, а также за участие в добровольческих формированиях в зоне СВО вузы начисляют баллы. В зависимости от вуза это может быть от 4 до 10 баллов . Кроме того, на усмотрение учебного заведения, служба может дать право на поступление по отдельной квоте.

Примеры • Финансовый университет при правительстве РФ: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах РФ, пребывание в добровольческих формированиях — 2 балла. • МТУСИ: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах РФ, пребывание в добровольческих формированиях — 10 баллов.

Дополнительное образование

С 2025 года вузы начали учитывать наличие дополнительного образования, если оно соответствует профилю выбранной специальности. Например, выпускник художественной школы может получить баллы при поступлении на специальность, связанную с дизайном.

«Абилимпикс»

Дополнительные баллы начисляются победителям и призерам национального или международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Итоговое сочинение выпускника

Итоговое сочинение — это обязательное испытание для выпускников 11-х классов. Оно является допуском к ЕГЭ. В некоторых вузах за хорошую работу могут давать дополнительные баллы при поступлении. Принимает ли вуз в расчет итоговое сочинение и сколько баллов начисляет, нужно узнавать на сайте учебного учреждения.

Иные достижения

Вузы могут засчитать участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, обучение в специализированных классах — например, «Математическая вертикаль», физико-математических школах. Также могут принять во внимание творческое портфолио и результаты цифрового тестирования («Цифровое ГТО»). Каждый вуз публикует свой перечень значимых достижений в правилах приема.

Нередко вузы проводят собственные конкурсы для абитуриентов, в которых победа или призовое место дают поступающему дополнительные баллы.

Как вузы учитывают индивидуальные достижения

Учет баллов за индивидуальные достижения ведется по правилам, которые каждый вуз утверждает самостоятельно и публикует на своем сайте до 20 января, отмечает Мария Пудлич.

Среди основных принципов:

* Максимальная сумма — не более 10 баллов для поступающих по общему конкурсу и не более 15 — для поступающих по целевой квоте. Если достижений несколько, их суммируют, но не выше этого лимита. «На практике редко кто набирает все 10 баллов, так как для этого нужно иметь достижения из разных категорий», — отметила Мария Пудлич.

* Выбор лучшего. Если у поступающего несколько достижений в одной категории — например, две олимпиады — учтут только одно, дающее наибольшее количество баллов.

* Документальное подтверждение. Без документов баллы не начислят. Все достижения должны быть подтверждены официальными дипломами, сертификатами, удостоверениями или выписками.

* Сроки действия. Большинство достижений учитываются, если получены не ранее, чем за 4 года до поступления.

Как получить баллы за индивидуальные достижения

Что нужно сделать, чтобы вуз принял во внимание ваши индивидуальные достижения:

Шаг 1. Изучите правила поступления в выбранные вузы, а именно раздел «Учет индивидуальных достижений»: он содержит полный перечень с количеством баллов.

Шаг 2. Соберите документы, подтверждающие ваши достижения:

* дипломы олимпиад (оригиналы или заверенные копии);

* аттестат с отличием, медаль;

* удостоверения, подтверждающие спортивные разряды, знаки ГТО;

* волонтерская книжка или выписка с dobro.ru;

* военный билет (для тех, кто служил);

* сертификаты о дополнительном образовании;

* дипломы конкурсов, фестивалей, конференций.

Шаг 3. При подаче документов в вуз приложите копии или оригиналы, если они требуются. Это можно сделать в личном кабинете абитуриента на сайте вуза или при личном визите в приемную комиссию.

Шаг 4. Проверьте, что баллы учтены: они должны отобразиться в конкурсных списках. Если их нет, обратитесь в приемную комиссию.