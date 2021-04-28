В Москве на Рязанском проспекте слышна стрельба

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В Москве на Рязанском проспекте слышна стрельба. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев.

Согласно сообщению, вооруженные автоматами преступники зашли в местный ломбард.

Подробности происшествия выясняются.