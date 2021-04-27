В Национальном родительском комитете оценили идею длинных майских праздников в школах

Председатель центрального совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет», уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец оценила рекомендацию Минпросвещения отправить школьников на каникулы с 1 по 10 мая, сообщает RT.

По словам Волынец, в данной ситуации рекомендация министерства уйти школам на выходные является очевидным решением.

«Выходные являются выходными для всех, не бывает, что у взрослых они есть, а у детей нет. Есть также и учителя, которые также подчиняются общему законодательству. Думаю, что это вполне логичное развитие событий», — сказала эксперт.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.