Более 16,5 тысяч нарушений было выявлено в детских домах в 2020 году, что на8 % меньше, чем в 2019-ом. Об этом заявила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Евгения Победоносцева, сообщает ТАСС.

«Несмотря на введенные ограничительные меры, связанные с пандемией и ограничением доступа в специализированные учреждения, органами прокуратуры было выявлено 16,5 тыс. нарушений закона в этих организациях. Это всего лишь на 8% меньше, чем в предыдущем году», — подчеркнула она, добавив, что ведомство планирует провести проверку питания в детских домах.

При этом 11 потерпевших в шести детских домах пострадали от сексуального насилия, а более 80 сирот признали потерпевшими по различным уголовным делам, направленным в суды. Об этом рассказал руководитель организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Виктор Свечинов.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о росте случаев сексуального насилия в сиротских учреждениях. По ее словам, в 2020 году рост преступлений против половой неприкосновенности вырос в отношении несовершеннолетних сирот в 13 раз.