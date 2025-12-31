Путин и Лукашенко обсудили атаку на резиденцию президента России

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг атаки украинских беспилотников на резиденцию главы российского государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там заявили, что в ходе беседы Лукашенко решительно осудил эту безрассудную атаку. Лидеры двух стран подчеркнули, что эта циничная провокация была предпринята на фоне контактов между Россией и США, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не выйдет из мирного процесса, однако, «учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма», переговорная позиция будет пересмотрена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

