Российский фигурист ответил на вопрос о подготовке к Олимпиаде

Фигурист Гуменник об Олимпиаде: предпочитаю заранее себя не накручивать

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что предпочитает заранее себя не накручивать перед Олимпиадой, передает RT.

«Я предпочитаю заранее себя не накручивать в этом отношении. Пока что я просто готовлюсь к «очередным соревнованиям» — это мне посоветовала Тамара Николаевна Москвина», — сказал Гуменник.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее в Германии оценили перспективы фигуристов Петросян и Гуменника на ОИ-2026.