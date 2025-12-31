Размер шрифта
В Венесуэле осудили атаку на резиденцию Путина

МИД Венесуэлы назвал атаку на резиденцию Путина тяжким актом терроризма
Правительство Венесуэлы осуждает попытку украинских сил нанести удар по госрезиденции президента РФ Владимира Путина и считает ее тяжким актом терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД южноамериканской республики.

«Венесуэла решительно осуждает атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, которая была совершена в ночь на 29 декабря в Новгородской области. Это крайне тяжкий акт терроризма, который открыто нарушает международное право и создает прямую угрозу региональной и международной безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, МИД Венесуэлы выразил солидарность с народом и руководством России, а также потребовал от украинских властей прекратить террористические акты, которые ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, безопасность стран и равновесие международной системы.

До этого Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинских дронов на новгородскую резиденцию Владимира Путина. По данным ведомства, в налете участвовал 91 БПЛА, продолжалось нападение 13 часов. Российские силы ПВО успешно отразили атаку, в числе сбитых беспилотников — «Чаклун-В», оснащенный фугасным зарядом весом 6 кг. Украина обвинения в нападении на резиденцию отвергает, а в России уже пообещали Киеву военный ответ и изменение переговорной позиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин и Лукашенко обсудили атаку на резиденцию президента России.

