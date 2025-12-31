Семин назвал главное разочарование 2025 года в российском футболе

Тренер Юрий Семин назвал паузы в игре из-за симуляций главным разочарованием в российском футболе в 2025 году, передает Sport24.

«Главное разочарование от нашего футбола 2025 году — длинные паузы в игре из-за симуляций и имитаций травм у футболистов. У болельщиков и зрителей просто отнимают время игры. С этим давно пора бороться», — сказал Семин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

