Орбан: США в 2026 году могут заключить с РФ мирное соглашение по Украине без ЕС

Российская Федерация и США в 2026 году могут заключить мирное соглашение по Украине без участия Европейского союза. Об этом в интервью телеканалу M1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, фрагмент его выступления разместил в социальной сети X представитель правительства Золтан Ковач.

«В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между США и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев», — сказал глава венгерского кабмина.

Он отметил, что Вашингтон и Брюссель занимают противоположные позиции по вопросу стратегической важности — конфликту на европейской территории. По словам политика, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продвигает мирное урегулирование, в то время как Евросоюз продолжает настаивать на продолжении боевых действий даже без участия Вашингтона.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты в рамках диалога с Россией стремятся выяснить, на какие максимальные уступки готова пойти российская сторона.

Он также рассказал, что на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США.

Ранее в МИД РФ заявили о схожести установок России и США по урегулированию на Украине.