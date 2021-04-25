В Германии шесть человек получили физраствор вместо вакцины от COVID-19

В Германии в городе Вильгельмсхафен полиция расследует подмену вакцины от COVID-19 компании BioNTech на физраствор. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление правоохранителей.

По данным полиции, медсестра, ответственная за подготовку шприцов для вакцинации, 21 апреля заменила шесть доз вакцины на физраствор.

По ее словам, медсестра якобы не хотела сообщать об упавшей ампуле с вакциной.

Отмечается, что здоровью шести человек, которым вместо вакцины от коронавируса был введен физраствор, ничего угрожает.

При этом в настоящее время не установлено, кто именно получил физраствор вместо вакцины.

Полиция узнала об инциденте благодаря тому, что подменившая вакцину медсестра сообщила о своем поступке коллеге.

Ранее сообщалось, что этой зимой в Мексике и Польше были обнаружены партии поддельной вакцины от коронавируса Pfizer. В январе фальшивая вакцина была обнаружена в Польше. В ее состав входила гиалуроновая кислота. Предполагается, что препарат был средством от морщин. Он был конфискован из квартиры частного лица.