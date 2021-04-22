Байден заявил о «решающем десятилетии» в вопросе климата

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал страны мира принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите по вопросам климата.

Трансляцию ведет Белый дом.

«Все мы, в особенности те из нас, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны активизировать свои усилия [по борьбе с климатическим кризисом] <...> Ученые говорят нам, что это решающее десятилетие, это десятилетие, когда мы должны принимать решения, чтобы избежать худших последствий климатического кризиса», – отметил американский лидер.

Он отметил, что США планируют прекратить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году, однако подчеркнул, что американские выбросы составляют менее 15% от общемировых.

«Ни одна страна не способна справиться с этим в одиночку», – добавил Байден.

Глава Соединенных Штатов также заявил, что цена бездействия мира в вопросе климата постоянно растет, и призвал страны к решительным мерам для создания «экономики, которая будет не только более процветающей, но и более здоровой, справедливой и чистой для всей планеты».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по климатическим вопросам, куда он был приглашен американским коллегой Джо Баденом.