Байден заявил о «решающем десятилетии» в вопросе климата

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Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал страны мира принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите по вопросам климата.

Трансляцию ведет Белый дом.

«Все мы, в особенности те из нас, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны активизировать свои усилия [по борьбе с климатическим кризисом] <...> Ученые говорят нам, что это решающее десятилетие, это десятилетие, когда мы должны принимать решения, чтобы избежать худших последствий климатического кризиса», – отметил американский лидер.

Он отметил, что США планируют прекратить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году, однако подчеркнул, что американские выбросы составляют менее 15% от общемировых.

«Ни одна страна не способна справиться с этим в одиночку», – добавил Байден.

Глава Соединенных Штатов также заявил, что цена бездействия мира в вопросе климата постоянно растет, и призвал страны к решительным мерам для создания «экономики, которая будет не только более процветающей, но и более здоровой, справедливой и чистой для всей планеты».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по климатическим вопросам, куда он был приглашен американским коллегой Джо Баденом.