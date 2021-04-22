Инвалидам могут дать право на бесплатное второе образование

Депутаты Государственной думы направили в правительство законопроект, дающий право на бесплатное второе среднее или высшее образование для инвалидов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку.

Инициатива предусматривает внесение изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с предлагаемыми поправками, лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте, будет гарантироваться возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе.

Такое право должно быть предоставлено россиянам, инвалидность которых препятствует осуществлению профессиональной деятельности. Такие лица должны будут предоставить ранее полученные документы о профессиональном образовании и квалификации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить внесение в российское законодательство изменений, которые позволят ставшим инвалидами гражданам получить право на бесплатное второе высшее образование.