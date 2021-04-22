WSJ: Pfizer нашла поддельную вакцину от коронавируса в двух странах

Этой зимой в Мексике и Польше были обнаружены партии поддельной вакцины Pfizer. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на компанию Pfizer и власти данных стран.

Как сообщает газета, в феврале полиция мексиканского штата Нуэво-Леон арестовала шесть человек после обыска в клинике, где проводилась вакцинация ненастоящими препаратами. Так, в ампулах содержалась дистиллированная вода. При этом стоимость одной дозы составляла около $1 тыс. Прививки сделали примерно 80 человек, ущерба их здоровью нанесено не было.

По информации издания, в январе фальшивая вакцина была обнаружена в Польше. В ее состав входила гиалуроновая кислота. Предполагается, что препарат был средством от морщин. Он был конфискован из квартиры частного лица. При этом никто не успел получить такую прививку. Мужчине, который собирался продавать подделку, предъявили обвинения в мошенничестве.

Отмечается, что мексиканские и польские власти изъяли флаконы с якобы вакциной во время расследований. Впоследствии компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.