Эксперт оценил роль ОНФ в подготовке послания президента Федеральному Собранию

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов высоко оценил роль Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в подготовке послания президента Федеральному Собранию.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Выступление российского лидера продлилось 78 минут. В ходе оглашения послания глава государства затронул многие важные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики.

«Президент озабочен тем, что наиболее важно для людей», — сказал Мартынов.

Он напомнил, что именно Владимир Путин стоял у истоков создания ОНФ.

«Президент является элементом контроля и прямой обратной связи без пересказов чиновников разнообразных уровней, где часто искажается смысл и теряется суть», — сказал Алексей Мартынов.

По его словам, роль ОНФ очень важна.

«Во время подготовки послания президент активно взаимодействует с Общероссийским Народным Фронтом», — отметил Мартынов.

«ОНФ вносит значительный вклад в помощь президенту при подготовке послания. По разным причинам они стали менее заметны, но это не значит, что они ничего не делают», — подчеркнул Мартынов.