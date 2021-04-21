Эксперт оценил роль ОНФ в подготовке послания президента Федеральному собранию

Политолог Марат Башкиров высоко оценил роль Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в подготовке послания президента Федеральному Собранию.

«Президент проводил много подготовительных совещаний перед посланием, в ходе которых представители ОНФ вносили свои предложения», - отметил эксперт.

В ходе оглашения послания глава государства поручил правительству РФ к 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных бюджетов. Он предложил часть коммерческого долга субъекта РФ, превышающую 25% его доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Также регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую сумму он сможет получить, приводит ТАСС слова президента.

«ОНФ отвечал за организацию обратной связи с населением», — подчеркнул Баширов.

«Важно отметить, что функции ОНФ не несли партийного окраса, поэтому не было искажения взглядов», - заметил эксперт.

«Президенту необходима прозрачная связь с населением», — объяснил Баширов.