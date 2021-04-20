Открытое горение после взрыва газа в доме в Нижегородской области ликвидировано

В многоквартирном доме в Нижегородской области, где случился взрыв бытового газа, ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ведомства, до этого пожарные локализовали огонь на площади 900 кв. м, при этом общая площадь разрушений составляет 1300 кв. м.

Как заявили в пресс-службе губернатора и правительства региона заявили, всем жильцам дома, здоровье которых в результате ЧП не пострадало, выплатят по 10 тыс. рублей. Люди, получившие травмы, получат по 100 тыс. рублей. Кроме того, если будут найдены погибшие, родственникам выплатят по 200 тыс. рублей.

Вечером 19 апреля на третьем этаже многоквартирного дома в поселке Маргуша Нижегородской области произошел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В результате инцидента пострадали восемь человек, включая четырех взрослых и четверых детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».