Правительство Австрии договорилось о закупке вакцины «Спутник V»

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о закупке 1 млн доз российского препарата от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства республики.

Применение вакцины запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Курц также отметил, что «Спутник V» уже используется более чем в 50 странах мира.

«Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — заявил канцлер.

По словам Курца, переговоры Австрии с Россией о закупке «Спутника V» де-факто подошли к концу, для Австрии закупка российского препарата считается возможной.

Кроме того, новый министр здравоохранения республики Вольфганг Мюкштайн от партии «Зеленые» считает российский препарат хорошим и ожидает начала его применения после регистрации в Евросоюзе.

Ранее глава правительства Австрии заявил, что переговоры с Россией о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V» завершены.