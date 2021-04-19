Самолет с 44 российскими детьми из Сирии приземлился в подмосковном аэродроме

Самолет Минобороны РФ с 44 российскими детьми прибыл в подмосковный аэропорт Чкаловский в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.

Отмечается, что прибывшим детям от от 2 до 16 лет, они были вывезены с территорий лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям Сирийской арабской республики, а также из приюта Дамаска.

Ранее Кузнецова сообщила, в ближайшее время у всех несовершеннолетних, предположительно являющихся россиянами, будут взяты пробы ДНК.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину малолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года.

В декабре прошлого года Савеловский суд Москвы заочно арестовал гражданина Сирии Абдуллу Джаллула за похищение 12-летней российской девочки и незаконную отправку ее в сирийский Алеппо.