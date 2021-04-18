Россияне оценили возможность бессрочного масочного режима

Большинство россиян (64%) выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Поддержали такую идею 15% опрошенных.

За возможность введения бессрочного масочного режима чаще всего голосовали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%). По мнению горожан, такая мера замедлит распространение любых видов инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Меньше всего одобрений соответствующее предложение получило в Волгограде (10%), Петербурге (14%), Новосибирске (15%) и Москве (18%).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В России в настоящее время продолжает действовать всеобщий масочный режим. Граждане обязаны носить маски и перчатки в «местах массового пребывания людей».

Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России.