Росавиация: авиакомпании РФ сформировали графики вывозных рейсов из Турции

В Росавиации сообщили, что все российские авиакомпании сформировали график вывозных рейсов из Турции, с которой Россия ранее ограничила авиасообщение, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что авиаперевозчики подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты.

«У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полета» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой), — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что графики вывозных рейсов будут корректироваться исходя из текущей ситуации.

Ранее стало известно, что Росавиация создала оперштаб, чтобы организовать и руководить процессом вывоза россиян из Турции.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

После этого руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что эвакуации граждан Российской Федерации из Танзании и Турции не будет, однако при желании у них будет возможность завершить свои поездки досрочно.