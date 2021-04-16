Россия готова помочь Белоруссии в расследовании геноцида белорусов в годы ВОВ

Российские следователи готовы оказать помощь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель Следственного комитете (СК) России Светлана Петренко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В случае поступления в СК России запроса от белорусских коллег с просьбой оказать содействие при расследовании <...> безусловно, будет оказана необходимая методическая и практическая помощь». – отметила представитель СК.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о планах запросить правовую помощь у России и Германии, а также обратиться в Нюрнберг при расследовании уголовного дела по факту геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны.

Уголовное дело о геноциде было возбуждено в Белоруссии 9 апреля.