Украина заочно арестовала 12 российских самолетов за полеты в Крым
Виктория Старостина
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Суд на Украине заочно арестовал 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, так как в Киеве считают это прямым нарушением законодательства страны. Об этом сообщает ТАСС.
27 января кабинет министров Украины на заседании предложил Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции в отношении 13 российских авиакомпаний.
До этого украинская прокуратура наложила заочный арест на 44 самолета российских авиакомпаний из-за полетов в воздушные гавани полуострова.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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