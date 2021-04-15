Украина заочно арестовала 12 российских самолетов за полеты в Крым

Суд на Украине заочно арестовал 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, так как в Киеве считают это прямым нарушением законодательства страны. Об этом сообщает ТАСС.

27 января кабинет министров Украины на заседании предложил Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции в отношении 13 российских авиакомпаний.

До этого украинская прокуратура наложила заочный арест на 44 самолета российских авиакомпаний из-за полетов в воздушные гавани полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.