Россия начнет поставки «Спутника V» в Индию в конце апреля

Россия начнет поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индию в конце апреля, сообщил посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма. Об этом пишет ТАСС.

«По информации от компаний, первые поставки произойдут до конца месяца, а производство начнется в мае», — сказал Варма.

В Индии коронавирусом заразились 14 074 564 человека, погибли 173 123 пациента. За последние сутки выявили 487 167 заражений и 10 401 смерть.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее Тегеран и Москва заключили дороговор на поставку еще одной партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иран.

Также производство российского препарата стартовало в Сербии.